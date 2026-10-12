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Царьград

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Фермеры Молдовы просят продлить лицензирование импорта зерна до 2026 года

Фермеры Молдовы просят продлить лицензирование импорта зерна до 2026 года

Молдавское объединение «Сила фермеров» призвало власти сохранить лицензирование импорта зерновых и масличных культур как минимум до конца 2026 года, поскольку действующий механизм истекает уже 31 октября.

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