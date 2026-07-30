В биографии одного из обвиняемых в избиении ученого Зезина нашли след в погонах

Один из обвиняемых по делу об избиении награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина, ранее служил в правоохранительных органах.
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