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В биографии одного из обвиняемых в избиении ученого Зезина нашли след в погонах

В биографии одного из обвиняемых в избиении ученого Зезина нашли след в погонах

Один из обвиняемых по делу об избиении награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина, ранее служил в правоохранительных органах.

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Комментарии
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Ирина Лодяновa
Упырь! Скорее всего первоначальный капитал для бизнеса на взятках сколотил!
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