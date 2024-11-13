В Британии заявили о возможном проигрыше Зеленского Залужному

Президент Украины Владимир Зеленский может проиграть бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) и послу в Великобритании Валерию Залужному в случае проведения в стране президентских выборов.
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