Украина запросила экстренную встречу с международными финансовыми донорами страны

Украина запросила экстренную встречу в январе с донорами по бюджету, узнал Bloomberg. В письме премьера Украины координационной платформе доноров говорится, что стране потребуется финансирование с начала года, чтобы закрыть основные нужды бюджета.
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