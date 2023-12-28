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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Украина запросила экстренную встречу с международными финансовыми донорами страны

Украина запросила экстренную встречу в январе с донорами по бюджету, узнал Bloomberg. В письме премьера Украины координационной платформе доноров говорится, что стране потребуется финансирование с начала года, чтобы закрыть основные нужды бюджета.

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