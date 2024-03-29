В Сочи вырастет поток туристов из арабских стран Этому поспособствует запуск чартерных рейсов из Бахрейна и Манамы.
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В Сочи вырастет поток туристов из арабских стран Этому поспособствует запуск чартерных рейсов из Бахрейна и Манамы.