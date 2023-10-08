Малофеев напомнил, за что русские должны быть благодарны Сергию Радонежскому

День Преподобного Сергия Радонежского - не только церковный праздник. Это день одного из величайших русских святых, человека, на века ставшего для нашего народа и всей Земли Русской самым настоящим духовным отцом.
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