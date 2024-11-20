Учащиеся и педагогический коллектив Бобруйского государственного торгово- экономического колледжа приняли ативное участие в мероприятиях,проводимых в рамках республиканской общественно- культурной акции ´Марафон единства´ .
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