ВС РФ ракетами сорвали контрнаступ ВСУ из Сум: Карта специальной военной операции на Украине на 5 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВС РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по украинским позициям в Сумской области.