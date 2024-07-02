Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Крепкий орешек» или как зарабатывают на обмане и глупости...

«Крепкий орешек» или как зарабатывают на обмане и глупости...

Если вы живёте в большом городе, то, наверное, встречали на прилавках магазинов вот такие орешки. Называются они макадамия (ботаник Фердинанд фон Мюллер, первым описавший это растение, назвал его в честь своего приятеля — химика Джона Макадама) и стоят ужасно дорого: в среднем 1000 рублей за кило (при том, что больше половины веса придётся на скорлупу).

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