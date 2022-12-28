Если есть какая-то положительная сторона санкций против России, так это то, что российская элита лишилась доступа ко многим предметам роскоши.
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