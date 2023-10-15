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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украинский хоккеист Лялька об игре в России: «Захожу к тренерам и вижу 5-летний контракт в команду КХЛ. Мне сказали, что надо взять российский паспорт и порвать свой»

– С какими проблемами ты столкнулся, когда играл в России? Я знаю, что тебя хотели заставить взять российское гражданство.

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