В Миассе накрыли международную нарколабораторию с 18 кило наркотиков. Главаря взяли по прилету с каникул

Южноуральские полицейские накрыли крупную нарколабораторию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД, ликвидация подпольной нарколаборатории в Челябинской области стала результатом совместных усилий правоохранителей России и Белоруссии.
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