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Бордачев: Европейская политика перешла в другую лигу

Бордачев: Европейская политика перешла в другую лигу

С чем связано резкое заявление Европарламента о праве Киева наносить удары по российской территории? Означает ли оно, что западные политики отказываются от поисков политических решений для выхода из украинского конфликта? И возможны ли в такой ситуации какие-либо переговоры нашей страны с Евросоюзом или США? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События.

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