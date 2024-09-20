Бордачев: Европейская политика перешла в другую лигу

С чем связано резкое заявление Европарламента о праве Киева наносить удары по российской территории? Означает ли оно, что западные политики отказываются от поисков политических решений для выхода из украинского конфликта? И возможны ли в такой ситуации какие-либо переговоры нашей страны с Евросоюзом или США? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События.