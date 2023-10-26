Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кровь Газы брызжет на мир

Как  же     давно     не  было  у  нас    Проханова.  А  всё  потому,  что    он  когда  нормальный,  а  когда    беспощадный,  и  его    конкретно  заносит!  Тем не  менее,  на  днях   он  написал  достойную      статью,  так  что  не  будем  рефлексировать.

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