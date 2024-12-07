Около 2,8 тыс. участников программы реновации получили новые квартиры в ноябре

Новые квартиры по программе реновации в ноябре 2024 получили около 2,8 тысячи москвичей. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максим Гаман.
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