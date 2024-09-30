Наш регион обогнал Москву по темпу роста зарплат

В 2024 году Башкирия и Забайкальский край показали рекордный рост зарплат, опередив Москву. Это связано с бурным развитием промышленности в регионах, которое привлекает высококвалифицированных специалистов и стимулирует компании предлагать более высокие зарплаты, пишут «Известия» со ссылкой ВНИИ труда Минтруда.
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