Наш регион обогнал Москву по темпу роста зарплат

В 2024 году Башкирия и Забайкальский край показали рекордный рост зарплат, опередив Москву. Это связано с бурным развитием промышленности в регионах, которое привлекает высококвалифицированных специалистов и стимулирует компании предлагать более высокие зарплаты, пишут «Известия» со ссылкой ВНИИ труда Минтруда.