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Саша Зверева о минусах жизни в Лос-Анджелесе: «Бомжи — это шок. Один напал на женщину, раздел ее и убил»

Саша Зверева о минусах жизни в Лос-Анджелесе: «Бомжи — это шок. Один напал на женщину, раздел ее и убил»

Саша Зверева живет в Америке 10 лет. Экс-солистка группы «Демо» признается — не все так радужно, как кажется на первый взгляд.

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