От подписчика ✍️ Жительница города обращается к посетителям пляжа на Громке на ул.Бузулукская: "Уважаемые посетители,имейте совесть и оставляйте свои машины на месте парковки,там достаточно места.
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От подписчика ✍️ Жительница города обращается к посетителям пляжа на Громке на ул.Бузулукская: "Уважаемые посетители,имейте совесть и оставляйте свои машины на месте парковки,там достаточно места.