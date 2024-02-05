Сколько стоит самая дешевая квартира в Москве?

Самая дешевая квартира в Москве стоит 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает портал MSK1. Студия расположена в десяти минутах ходьбы от метро «Университет» и находится на первом этаже кирпичного восьмиэтажного дома.
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