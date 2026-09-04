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Сидни Суини, Алессандра Амбросио и не только: смотрим фото с открытия Венецианского кинофестиваля — 2026

Сидни Суини, Алессандра Амбросио и не только: смотрим фото с открытия Венецианского кинофестиваля — 2026

В Венеции стартовал один из главных кинофестивалей мира. фото: Legion Media; Getty ImagesПока все переворачивают календарь, Венеция приветствует первых звездных гостей на своем кинофестивале, который стартовал 2 сентября и продлится до 12 сентября 2026 года.

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