В Венеции стартовал один из главных кинофестивалей мира. фото: Legion Media; Getty ImagesПока все переворачивают календарь, Венеция приветствует первых звездных гостей на своем кинофестивале, который стартовал 2 сентября и продлится до 12 сентября 2026 года.
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