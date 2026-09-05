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В Америке его назвали новым Бобровским, а он будет пробиваться в КХЛ через «Сочи». ЦСКА отдал Андреянова в аренду

В Америке его назвали новым Бобровским, а он будет пробиваться в КХЛ через «Сочи». ЦСКА отдал Андреянова в аренду

Растет будущая звезда.На днях стало известно, что 19-летний Петр Андреянов ближайший сезон проведет в «Сочи».

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