Какой вариант устроит США по Украине? Полное освобождение Россией малороссов до Збруча, но не дальше

Natalija Osminina

А тема вторая более интересная- что ждет Россию-какие договорняки? Похоже, что США будут подписывать мировую с Россией в продолжении того самого прерванного провокацией Борисом Джонсоном в Гостомеле того самого "неультиматума" Путина за 17 декабря 2021 года. Те же самые пункты - договор ДСНВ, Украина вне НАТО, НАТО вэк на 1997 год,... только уже дополненные. Как бычно все предложения Путина становятся с каждым разом жестче. Плюс к Крыму еще 4 области, и НАТО вэк на 1989 год. Или выход США из НАТО. Посмотрим. Но преподаст это Байден (а пока что он президен) как ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ ДЕМОКРАТИИ!. Он остановил Третью Мировую! Он спас Украину! Он принес мир! и он уделал Трампа!!! А главное, он оставил 2/3 Украины для трансатлантических корпораций, и что еще главнее- для своего клана!!! И от того, кто придет к власти: Трамп, Камала или будет отмена выборов, а значит, останется тот же Байден - не суть важно, в любом случае будет гражданская война и безвластие. Но начальное шевеление на Украине будет все равно разным. Так что пусть придет тот, кого выберет Природа для оптимального варианта будущего!