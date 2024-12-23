РИАН: диетолог Стародубова не рекомендует есть больше 200 г мандаринов в сутки

Эксперт объяснила почему не стоит злоупотреблять этими фруктами.Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии новогодних праздников напомнила об ограничениях в употреблении цитрусовых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии