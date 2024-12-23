РИАН: диетолог Стародубова не рекомендует есть больше 200 г мандаринов в сутки

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А где раньше были диетологи, никто не оглошал об этом, все ели и были довольны! Каждый знает свою норму и ненадо ерунду по ушам чехлить!
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17 час.

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