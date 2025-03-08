Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Мой аккаунт взломан»: Ханна пожаловалась на мошенников, собиравших деньги от ее имени

«Мой аккаунт взломан»: Ханна пожаловалась на мошенников, собиравших деньги от ее имени

Ханна пожаловалась на мошенников, собиравших деньги от ее имени. Певица вышла на свезь в Международный женский день с грустными новостями: ее личный блог взломали аферисты, которые опубликовали поздравительную публикацию с просьбой отправить на счет денежную сумму ради участия в беспроигрышном розыгрыше.

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