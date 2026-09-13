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FiNE NEWS

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Глава Anthropic призвал к созданию государственных стандартов безопасности для ИИ

Глава Anthropic призвал к созданию государственных стандартов безопасности для ИИ

Глава исследовательской компании Anthropic, специализирующейся на разработке систем искусственного интеллекта, выступил с предложением о необходимости создания государственных стандартов безопасности для ИИ.

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