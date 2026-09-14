Страна и люди
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Страна и люди

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Правительство установило временный запрет на экспорт серной кислоты

Правительство установило временный запрет на экспорт серной кислоты

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт серной кислоты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба кабмина.

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