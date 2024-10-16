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Крымская газета

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Какой сегодня день: 17 октября

Какой сегодня день: 17 октября

Сегодня, 17 октября, отмечается Всемирный день участкового терапевта.  Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек, причём, начиная с раннего возраста.

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