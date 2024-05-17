Президент Сербии процитировал слова маршала Георгия Жукова о неблагодарности Запада

Президент Сербии Александр Вучич, в ожидании резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН, обратился к словам маршала СССР Георгия Константиновича Жукова, которые касались неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.