Президент Сербии процитировал слова маршала Георгия Жукова о неблагодарности Запада

Президент Сербии Александр Вучич, в ожидании резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН, обратился к словам маршала СССР Георгия Константиновича Жукова, которые касались неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.
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