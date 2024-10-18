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Китай заявил, что стал мировым лидером в области взаимодействия человека и компьютера

Китай заявил, что стал мировым лидером в области взаимодействия человека и компьютера

КНР заявила, что стала мировым лидером в области взаимодействия человека и компьютера. Одной из главных технологий, подтверждающих это, власти Китая назвали систему интеллектуальной автомобильной сети, введенной в стране, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на информационное агентство Cailian.

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