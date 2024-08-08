Очевидцы сообщили о боях в Курской области и попытках уйти «полями»

Находившаяся на территории населённого пункта Дарьино гражданка Российской Федерации Наталья Султанова проинформировала, что что боевики Вооружённых сил Украины начали атаковать регион во вторник в утренний период.
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