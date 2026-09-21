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Царьград

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Банк оштрафован на 130 тысяч за звонки матери умершего сына

Банк оштрафован на 130 тысяч за звонки матери умершего сына

Челябинский банк оштрафован на 130 тысяч рублей за звонки 79-летней женщине с требованиями погасить кредит её умершего сына, наследницей которого она не являлась.

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