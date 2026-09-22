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Business Daily

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Желтый бургер с лиловым сыром и розовые медальоны: «Вкусно — и точка» запускает коллаборацию с Molang

Желтый бургер с лиловым сыром и розовые медальоны: «Вкусно — и точка» запускает коллаборацию с Molang

«Вкусно — и точка» запускает эксклюзивную линейку продуктов и игрушек с популярной анимационной франшизой Molang.

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