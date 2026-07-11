Охота на дронов-курьеров: на Константиновском направлении уничтожены наземные роботы ВСУ

Операторы российских войск беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают планомерно разрушать логистическую сеть противника на Константиновском направлении.
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