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Аргументы недели

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Охота на дронов-курьеров: на Константиновском направлении уничтожены наземные роботы ВСУ

Охота на дронов-курьеров: на Константиновском направлении уничтожены наземные роботы ВСУ

Операторы российских войск беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают планомерно разрушать логистическую сеть противника на Константиновском направлении.

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