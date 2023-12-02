В ФРГ сравнили Украину с бездонной бочкой

Украина стала бездонной бочкой. Такое сравнение привела член парламента Сара Вагенкнехт. По ее словам, США постепенно отстраняются от Киева, а некоторые европейские страны также «отказываются разбазаривать налоговые средства» для продолжения «бессмысленных боевых действий» на Украине.