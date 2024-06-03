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Против этого массового оружия ПВО Украины бессильна: Три признака истощения ВСУ. До конца года всё может кончиться

Против этого массового оружия ПВО Украины бессильна: Три признака истощения ВСУ. До конца года всё может кончиться

Коллаж ЦарьградаСегодня 5,6K прочитали Боевые действия на Украине никогда не были такими жестокими, как сейчас, пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на украинского военнослужащего.

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