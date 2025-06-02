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Россияне стали осторожнее оценивать свои возможности на рынке труда

Россияне стали осторожнее оценивать свои возможности на рынке труда

За последний год работники ряда сфер стали осторожнее оценивать собственные возможности на российском рынке труда, что может косвенно свидетельствовать о снижении темпов появления новых вакансий.

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