Третья ярмарка современного искусства СКАН завершилась в Красноярске: продано 474 работы на 12 млн рублей

В Красноярске завершилась третья ярмарка современного искусства СКАН. За дни работы ее посетили 6788 гостей, было продано 474 работы на сумму более 12 млн рублей.
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