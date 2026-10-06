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Новости Брянска

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В Брянской области виновник смертельного ДТП не смог добиться смягчения наказания

В Брянской области виновник смертельного ДТП не смог добиться смягчения наказания

Мужчина, отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом, не смог смягчить наказание из-за дисциплинарного взыскания и неполной выплаты компенсации потерпевшей стороне.

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