Вучич проголосовал на выборах в Сербии, он стоял в очереди с другими гражданами

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в голосовании на выборах. Об этом сообщает РТС. Сербские граждане сегодня голосуют за членов Национального собрания и парламента автономного края Воеводина, советников городского собрания Белграда и 64 других местных парламентов.
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