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Новостной Хаб

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Газлайтинг в отношениях: полное руководство по распознаванию и защите

Что такое газлайтинг и почему это опаснее, чем кажется Газлайтинг — это форма психологического и эмоционального насилия, при которой абьюзер заставляет жертву сомневаться в собственной реальности, памяти и адекватности.

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