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«Дорогая газонокосилка». Ферстаппен обсудил с Норрисом эпизод на выезде с пит-лейн

«Дорогая газонокосилка». Ферстаппен обсудил с Норрисом эпизод на выезде с пит-лейн

Победитель Гран-при Японии Макс Ферстаппен и занявший второе место Ландо Норрис перед награждением вместе посмотрели повтор эпизода на выезде с пит-лейн, обменявшись  Норрис почти поравнялся с Ферстаппеном из-за плохого пит-стопа «Ред Булл», попытался опередить соперника, но в итоге был вынужден проехать по траве.

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