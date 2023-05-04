Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с ИИ риски

Американский лидер Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, глава корпорации Microsoft Сатья Наделла, генеральный директор компаний Google и Alphabet Сундар Пичаи обсудили в четверг в Белом доме риски, связанные с искусственным интеллектом.
Американский лидер Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, глава корпорации Microsoft Сатья Наделла, генеральный директор компаний Google и Alphabet Сундар Пичаи обсудили в четверг в Белом доме риски, связанные с искусственным интеллектом.
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