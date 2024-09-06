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Парламентская газета

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Как борются с беспилотниками

Как борются с беспилотниками

Нейтрализовывать дроны путем подавления или преобразования сигналов управления и воздействия на соответствующие пульты, повреждать или уничтожать летательные аппараты смогут сотрудники транспортной безопасности.

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