Как борются с беспилотниками

Нейтрализовывать дроны путем подавления или преобразования сигналов управления и воздействия на соответствующие пульты, повреждать или уничтожать летательные аппараты смогут сотрудники транспортной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии