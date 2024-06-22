С 1 июля в Крыму подорожает коммуналка

В Крыму с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем платёжка увеличится на 9,5%. Фото из архива КИАКак сообщил первый замглавы Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов, тарифы на газ вырастут в цене на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твёрдыми коммунальными отходами – на 11,8%.