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Крымское информационное агентство

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С 1 июля в Крыму подорожает коммуналка

С 1 июля в Крыму подорожает коммуналка

В Крыму с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем платёжка увеличится на 9,5%. Фото из архива КИАКак сообщил первый замглавы Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов, тарифы на газ вырастут в цене на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твёрдыми коммунальными отходами – на 11,8%.

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