Вера Брежнева поделилась фото с новым мужчиной после развода с Меладзе

Выяснились некоторые подробности развода Веры Брежневой с Константином Меладзе. Вера Брежнева подтвердила догадки внимательных поклонников, которые еще год назад сообщали о разрыве певицы и ее третьего мужа Константина Меладзе, которого блондинка в свое время увела из семьи с тремя детьми.