Инспекторы ВАИ ЦВО выставили посты регулирования дорожного движения у православных храмов в Сибири в Рождество

В ходе мероприятия инспекторами регулирования дорожного движения был организован беспрепятственный проезд военных транспортных средств и проход пеших колон с военнослужащими на территорию православных храмов таких городов, как Новосибирск, Кемерово и Абакан.
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