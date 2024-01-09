В Петербурге прощаются с академиком РАН Владимиром Хавинсоном

Свои соболезнования выразил губернатор Александр Беглов. В Петербурге проходит траурная церемония прощания с выдающимся учёным, директором Петербургского института биорегуляции и геронтологии, академиком РАН Владимиром Хавинсоном.
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