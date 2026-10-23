Вы заметили, что жёнам до зуда мешает всё спокойно лежащее?Носки, трусы, рубашки, муж.Казалось бы, ну, лежит себе и лежит.
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Свежие комментарии
- ВС Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
Ну как же такую ЛАПОЧКУ не любить?????
Бедный, загнанный в угол муж.
Точно, что нельзя мужу, то можно только котику, умора!!!!