Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.

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