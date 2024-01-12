Хусит аль-Саид: США и Великобритания ударами по Йемену отвлекли внимание от Газы

Англосаксы пожалеют об атаке на Йемен, так как местные бойцы хорошо вооружены. Ударами по хуситам США и Великобритания стремились отвлечь внимание от нападения Израиля на сектор Газа, заявил член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад в X (бывшем Twitter).
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