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Хусит аль-Саид: США и Великобритания ударами по Йемену отвлекли внимание от Газы

Хусит аль-Саид: США и Великобритания ударами по Йемену отвлекли внимание от Газы

Англосаксы пожалеют об атаке на Йемен, так как местные бойцы хорошо вооружены. Ударами по хуситам США и Великобритания стремились отвлечь внимание от нападения Израиля на сектор Газа, заявил член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад в X (бывшем Twitter).

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